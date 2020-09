Il nuovo album di Bruce Springsteen è Letter To You, tutti i dettagli (Di giovedì 10 settembre 2020) Le notizie sul nuovo album di Bruce Springsteen si rincorrono da diverse ore, e con ragione i fan e i magazine si stanno scapicollando per cercare una parola o un veto da parte del Boss. È successo, infatti, che un certo Dick Wingate abbia pubblicato un’immagine del cantautore statunitense accompagnata da titolo e tracklist. 01 One Minute You’re Here02 Letter to You03 Burnin Train04 Janey Needs a Shooter05 Last Man Standing06 The Power of Prayer07 House of a Thousand Guitars08 Rainmaker09 If I Was The Priest10 Ghosts11 Song for Orphans12 I’ll See You in My Dreams Non è tutto: su AmazonUK l’album è comparso in vetrina, anche se per il momento risulta non acquistabile. Mentre scriviamo, sia il post di Wingate che l’articolo in ... Leggi su optimagazine

