Il nuovo album con la E Street Band esce il 23 ottobre (Di giovedì 10 settembre 2020) Il 23 ottobre esce "Letter to you", l`attesissimo nuovo album di Bruce Springsteen, realizzato insieme alla E Street Band. "Letter To You" (Columbia Records/Sony Music), ventesimo album in studio dell`artista, è stato registrato nella sua casa in New Jersey e conterrà 12 tracce: un disco rock, caratterizzato dall`inconfondibile sound della E Street Band. L`album, anticipato dalla title track da oggi in digitale, è già disponibile in pre-order. "Amo l`essenza quasi commovente di Letter To You", dichiara Springsteen, "E amo il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna ... Leggi su ilfogliettone

RDS_official : E' online il videoclip di '#Tsunami', il suo nuovo singolo di #Annalisa che anticipa di qualche settimana 'Nuda', l… - SkyTG24 : Bruce Springsteen, il nuovo album Letter to You e uscirà il 23 ottobre - SkyTG24 : I Gorillaz pubblicano il video con Robert Smith e annunciano l'uscita del nuovo album - fromtennessee : Un’ora al nuovo album degli everything everything qualcuno mi tenga - RobRe62 : RT @wireditalia: La band virtuale dell’ex leader dei Blur ha diffuso il pezzo Strange Timez: rappresenta l’apice di un progetto lungo e amb… -