Il Newcastle valuta azioni legali contro la Premier League (Di giovedì 10 settembre 2020) Il proprietario del Newcastle United Mike Ashley sta valutando azioni legali nei confronti della Premier League, dopo aver accusato il massimo torneo calcistico inglese di non aver agito «in modo appropriato» nel rifiutare formalmente l’offerta di acquisto da parte di Amanda Staveley. Come riporta SportsPro, a più di un mese dal ritiro dell’offerta da 340 … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

