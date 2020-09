Il Napoli si allena ma non c’è Osimhen: il motivo dell’assenza (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Venerdì 11 settembre è in programma la terza amichevole contro il Pescara al San Paolo. Il campionato azzurro inizierà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30). allenamento mattutino sul campo 1 per la squadra che ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato con esercizi di passing drill ed esercitazione tattica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Victor Osimhen non era presente all’allenamento per svolgere pratiche burocratiche relative al passaporto. Malcuit e Younes hanno svolto lavoro ... Leggi su anteprima24

