Il Napoli piazza un'altra pedina in Serie B: è fatta per il prestito di Costa (Di giovedì 10 settembre 2020) L'avventura del terzino Filippo Costa al Bari è giunta al termine. Il giocatore classe '95 farà infatti ritorno al Napoli, proprietario del suo cartellino, che poi lo girerà in prestito in Serie B. Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : Non vedo l'ora! Domani, venerdì, alle 18 vi aspetto finalmente #Napoli in piazza Matteotti (conosciuta da molti ci… - matteosalvinimi : ... Orgoglioso di essere in Campania, domani (con grande appuntamento a Napoli in piazza Matteotti alle 18.30), per… - repubblica : Il manifesto revisionista di Salvini: piazza Matteotti a Napoli diventa piazza della Posta, come in epoca fascista - TribvnvsPlebis : @MinutemanItaly Quando andai a Napoli, due anni fa, me la indicarono proprio come Piazza della Posta. - alesco751 : RT @MinutemanItaly: Sei un miserabile mistificatore, tutti a Napoli, anche i più giovani quella piazza la chiamano da sempre Piazza della P… -