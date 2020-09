“Il mio regalo più bello” L’ex GF Vip esce allo scoperto e presenta la fidanzata | boom per la nuova coppia

“Il mio regalo più bello”. L’ex GF Vip esce allo scoperto e presenta la fidanzata: boom per la nuova coppia (Di giovedì 10 settembre 2020) “Il mio regalo più bello?! la FELICITÀ. I sorrisi veri e spontanei. Le cose semplici piene d’ amore. Accorgersi che le persone a me care sono contente perché mi vedono felice. Questo è per me il compleanno. Un anno in più passato ad essere felice. Non è sempre tutto facile e ci sarà sempre qualcuno incapace di capirti…ma le cose belle bisogna viversele e godersele ogni giorno. E con te è così”. Con queste parole la fidanzata di Andrea Montovoli è uscita alla scoperto. Da un anno insieme, non si erano mai fatti vedere sui social, e solo oggi, in occasione del compleanno di Roberta, c’è stata la presentazione ‘ufficiale’. In un’intervista rilasciata a Chi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e ... Leggi su caffeinamagazine

