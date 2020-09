Il ministero pensa al vincolo storico su San Siro (Di giovedì 10 settembre 2020) San Siro «ha un valore fortemente simbolico». Per questo i Comitati tecnico scientifici dei Beni culturali hanno «convenuto all’unanimità» sull’opportunità di avviare l’iter per il vincolo storico relazionale per il Meazza e di creare un tavolo tecnico tra il Comune e il ministero, «finalizzato a salvaguardare la destinazione d’uso pubblico del bene pur nel mantenimento … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

CalcioFinanza : Il ministero pensa al vincolo storico su #SanSiro - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Il ministero pensa al vincolo storico su San Siro: San Siro «ha un valore fortemente… - DaLoVe1974 : @LuciNelCielo @ilpost Pensa che la campagna è stata fatta (gratis) ma poi il Ministero non ha preso gli spazi pubblicitari... - robbbertofg : @CarloF0554ti Eh, io ho mandato pec a ministero della salute e Dell!'interno chiedendo i sierologici (andrò in un s… - demian_online : @Cristin23979363 @intuslegens Allora lei NON ha letto le #lineeguida del #CTS? Neanche le basi. Poi... Non sa, qui… -

Ultime Notizie dalla rete : ministero pensa Coronavirus, il governo pensa di abbassare a 10 i giorni di quarantena. Ma serve l’ok del Cts Open Coronavirus ultime notizie, Governo italiano pensa a una quarantena di 10 giorni

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 10 settembre. Aumenta ancora il numero dei contagi giornalieri in Italia che ieri sono stati 1434. Aumentano anche i de ...

Perché il governo pensa di far scendere a 10 giorni la quarantena

L'ipotesi c'è, l'ipotesi non è peraltro solo italiana (la Francia pare andare proprio in quella direzione in questi giorni). Il governo pensa di tagliare i tempi della quarantena: 10 giorni invece deg ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 10 settembre. Aumenta ancora il numero dei contagi giornalieri in Italia che ieri sono stati 1434. Aumentano anche i de ...L'ipotesi c'è, l'ipotesi non è peraltro solo italiana (la Francia pare andare proprio in quella direzione in questi giorni). Il governo pensa di tagliare i tempi della quarantena: 10 giorni invece deg ...