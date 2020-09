Il grande ritorno di Pokimane. La streamer annuncia la fine della pausa: “Ci vediamo venerdì!” (Di giovedì 10 settembre 2020) Pokimane si è presa una “pausa prolungata” dalla creazione di contenuti all’inizio di agosto, e questo è un fatto noto anche tra gli appassionati di esports. Durante questa pausa la streamer si è tenuta lontana anche dai social media, rompendo il suo silenzio solo per rispondere alle voci che insinuavano che dietro la sua scelta ci fosse il “ban” inflitto a Leafy su Twitch. 36 giorni dopo, Pokimane sembra pronta a tornare in pista. La celebre streamer 24enne ritornerà alla fine di questa settimana, come ha confermato lei stessa. Il suo programma abituale dovrebbe ricominciare senza modifiche, almeno per il momento. “ritorno ufficiale in streaming questo venerdì“, ha twittato ... Leggi su esports247

NotiziarioC : Arzignano, ci siamo: in giornata c'è la firma di un grande ritorno - calciodangolo_ : ?? Lo #Spezia si assicura un portiere di grande esperienza per il ritorno in #SerieA ?? Ma #Zoet potrà far comodo al… - esports247_it : Il grande ritorno di Pokimane. La streamer annuncia la fine della pausa: 'Ci vediamo venerdì!'… - Andrez1si : RT @nopost3b: Come fare sentire tutti in difetto. Il Grande Ritorno del MedioEvo. Siamo tutti peccatori. L'impossibile impresa dell'insegn… - nopost3b : Come fare sentire tutti in difetto. Il Grande Ritorno del MedioEvo. Siamo tutti peccatori. L'impossibile impresa d… -