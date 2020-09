Il filo interdentale garantito a vita (Di giovedì 10 settembre 2020) L’offensiva contro l’utilizzo dei prodotti in plastica monouso passa da tante battaglie, inclusa quella che riguarda il filo interdentale. Nello specifico l’obiettivo è eliminare l’attuale ricorso a nylon e derivati dal petrolio, tentativo sperimentato da DuraPik, startup con sedi in Canada e Australia che ha realizzato l’omonimo supporto per agevolare l’utilizzo di DuraFloss, il filo lungo 30 metri che compone il kit per l’igiene dentale. Forte di un design ergonomico e realizzato in acciaio inox riciclato, DuraPik è resistente, si può lavare in lavastoviglie e viene proposto con una garanzia a vita, mentre il filo interdentale abbinato è biodegradabile e compostabile. Con quasi 380.000 euro raccolti ... Leggi su wired

Sorrida Prego di Emanuele Puzzilli: ormoni e salute dentale

Mondo femminile e salute dentale: i due aspetti sono collegati dalla fluttuazione ormonale. Il dottor Emanuele Puzzilli ci spiega come mai. Il corpo umano è una macchina complessa, straordinaria e del ...

