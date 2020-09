Il falso “scoop” dell’Atlantic contro Donald Trump e i veterani (Di giovedì 10 settembre 2020) Jeffrey Goldberg, editor in chief dell’Atlantic, è l’autore dello “scoop” che sta animando il dibattito politico – e giornalistico – non solo statunitense. Secondo Goldberg, che cita fonti anonime, il presidente americano avrebbe definito i soldati americani morti durante la prima guerra mondiale “perdenti” e “cretini”. Secondo il magazine, durante una viaggio presidenziale in Francia … Il falso “scoop” dell’Atlantic contro Donald Trump e i veterani InsideOver. Leggi su it.insideover

