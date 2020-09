Il duetto di Andrea Bocelli e Mahmood in Perfect Symphony di Ed Sheeran all’Arena di Verona dedicato a Willy Monteiro Duarte (Di giovedì 10 settembre 2020) Andrea Bocelli e Mahmood in Perfect Symphony all’Arena di Verona: i due duettano in un momento magico realizzato in occasione dell’evento Power Hits Estate. Mahmood dedica l’esibizione a Willy Monteiro Duarte e in un post sui social si dice emozionato per il duetto con il grande tenore italiano, Andrea Bocelli. Bocelli sale sul palco dell’Arena di Verona a inizio serata e canta Nessun Dorma; poi si esibisce con Mahmood in Perfect Symphony e vince il premio Premio Power Hits nel Mondo. Il riconoscimento viene assegnato ad Andrea ... Leggi su optimagazine

