Il decreto semplificazioni è legge. Novità su appalti, edilizia, agricoltura e codice della strada. Dadone: “Liberiamo il Paese da molti lacci e lacciuoli” (Di giovedì 10 settembre 2020) La Camera ha approvato il decreto semplificazioni con 214 sì, 149 no. Il decreto, già votato al Senato, è dunque legge. Il decreto contiene deroghe agli appalti, sostegni finanziari agli investimenti in agricoltura per i giovani, modifiche al codice della strada. Sul tema degli appalti, la più grande tra le novità è la maxi-deroga per gli appalti sopra soglia Ue, per capirci oltre l’importo di 5,35 milioni. In parole povere, fino alla fine del 2021, gli appalti in diversi settori potranno essere affidati in deroga alle leggi. Sempre nel rispetto delle norme penali e del codice antimafia. Il ... Leggi su lanotiziagiornale

borghi_claudio : Accolto mio ordine del giorno al decreto semplificazioni per cambiare le norme sui passaggi a livello in centro a C… - ItaliaViva : In questi mesi abbiamo sperimentato 'la solitudine dei riformisti', fra critiche e risatine dell'opposizione e pezz… - DadoneFabiana : Con l’ok definitivo della Camera al decreto #Semplificazioni liberiamo il Paese da molti lacci e lacciuoli per il r… - MPenikas : LN Il decreto semplificazioni è legge. Novità su appalti, edilizia, agricoltura e codice della strada. Dadone: “Lib… - NOSTATO : Mai avuto dubbi -

Ultime Notizie dalla rete : decreto semplificazioni Decreto Semplificazioni in via di conversione in legge: misure su infrastrutture, energie rinnovabili, imprese ingenio-web.it Dl Semplificazioni, la Camera dà il via libera con 214 voti favorevoli

La Camera dei Deputati ha approvato il dl Semplificazioni con 214 voti favorevoli e e 149 contrari. Numerose assenze nel Movimento 5 Stelle. Nella giornata del 10 settembre la Camera dei Deputati ha a ...

La mossa a sorpresa del governo: via libera alle 'multe selvagge'

Che poi a pensarci bene è un modo molto italiano di agire. Invece di affidarsi ad un iter logico, dedicato, discusso ed emendato, si preferisce inserire modifiche qui e lì spezzettando le novità nei v ...

La Camera dei Deputati ha approvato il dl Semplificazioni con 214 voti favorevoli e e 149 contrari. Numerose assenze nel Movimento 5 Stelle. Nella giornata del 10 settembre la Camera dei Deputati ha a ...Che poi a pensarci bene è un modo molto italiano di agire. Invece di affidarsi ad un iter logico, dedicato, discusso ed emendato, si preferisce inserire modifiche qui e lì spezzettando le novità nei v ...