Il cast di Sex Education 3 sul set per le riprese della nuova stagione: prime anticipazioni in un video (Di giovedì 10 settembre 2020) Partono le riprese di Sex Education 3, la teen dramedy di Netflix rivelazione degli ultimi anni. La deliziosa serie che racconta la scoperta del sesso da parte degli adolescenti di un liceo inglese con umorismo, provocazione ma anche delicatezza (qui la nostra recensione) è tornata in produzione nel Regno Unito dopo il lockdown che ne aveva imposto la sospensione lo scorso febbraio. Il cast e la troupe sono tornati sul set secondo le norme dei protocolli anti-contagio per girare gli episodi di Sex Education 3, riprendendo la trama che si era conclusa nella seconda stagione con l’ennesimo malinteso tra Otis e Maeve (Asa Butterfield ed Emma Mackey), ma anche la rivelazione della gravidanza di Jean (Gillian Anderson). La produzione parte in ritardo rispetto ... Leggi su optimagazine

Nel mese di gennaio, quando ancora si pensava che il 2020 potesse essere un'annata discreta, gli utenti Netflix si sono goduti la seconda stagione di Sex Education. Otto episodi divorati nel giro di p ...

