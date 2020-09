Il caso De Laurentiis spaventa la Serie A: presidenti tra isolamento e tamponi (Di giovedì 10 settembre 2020) I rappresentanti delle 20 società di Serie A, tra presidenti e dirigenti, ma anche i dipendenti della Lega Serie A, giornalisti e operatori dei media. La positività al Coronavirus del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha sicuramente agitato il mondo del calcio e quello che sta intorno, considerando che la notizia è arrivata dopo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

louvreless16 : Non hanno detto NIENTE quando è successo con Gasperini, NIENTE, adesso fanno la morale a De Laurentiis io non ho pa… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Il caso De Laurentiis spaventa la Serie A: presidenti tra isolamento e tamponi: I rappresenta… - _m8nstar : @ALASINIS7RA @delsa18 De Laurentiis aveva già sintomi prima del tampone e prima dell'esito, quindi il suo discorso… - eu_sentenza : De Laurentiis è peggio del peggior scorreggione dei cinepanettoni che produce, ennesimo caso in cui la realtà supera la fantasia #leostriche - NapoliClubNJ : RT @pabla77: CdS: De Laurentiis, 72 anni, è a Capri con la moglie Jacqueline, anch'essa risultata positiva, e insieme ai medici sta valutan… -