Il candidato sindaco del giorno – Giancarlo Bertocci – Merano (BZ) (Di giovedì 10 settembre 2020) • Nome e cognome Giancarlo Bertocci • Quanti anni hai? 60 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Merano (BZ) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Vice capo turno in un’azienda conosciuta della città. Si chiama Global Wafer ex MEMC e produce silicio iperpuro per elettronica. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Ho deciso di candidarmi perché credo nelle 5 stelle del MoVimento e per sostenere le attiviste e gli attivisti di Merano. • È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre? È la mia prima esperienza con il MoVimento 5 Stelle anche se più di dieci anni fa ho partecipato alle elezioni comunali con una lista civica di ... Leggi su ilblogdellestelle

La scelta su cosa votare al referendum sul taglio dei parlamentari, il sindaco di Milano non l'ha ancora fatta. "Ci pensero' fino all'ultimo giorno" ha spiegato a margine della conclusione degli scavi ...

Napoli, 10 Settembre – “Torre del Greco ha avuto il primo sindaco leghista della Campania. E ricordiamo tutti come è andata a finire. Con l’arresto nel 2017 di quel sindaco tanto omaggiato da Salvini ...

