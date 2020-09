IIl proprietario nega al ristoratore sconto sull'affitto: il Tribunale lo riduce del 40% (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Tribunale civile ha dato ragione al ristoratore romano che chiedeva uno sconto sull’affitto. Con un’ordinanza, il locale Clotilde, situato in piazza Cardelli, a Roma, ha ottenuto una riduzione del 40 per cento per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20 per cento per i mesi da giugno scorso a marzo del prossimo anno. Una cifra importante, calcolando che all’anno il ristoratore era tenuto a pagare 96mila euro di affitto (8mila euro al mese).Arrivare a farsi dare lo sconto per legge non è stato però facile: il ristoratore romano aveva provato a trovare un accordo con la società proprietaria delle mura del suo locale, ma non riuscendoci si è rivolto ai giudici. E la VI sezione civile di ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : IIl proprietario nega al ristoratore sconto sull'affitto: il Tribunale lo riduce del 40% - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: IIl proprietario nega al ristoratore sconto sull'affitto: il Tribunale lo riduce del 40% - chiara_ruggia : RT @HuffPostItalia: IIl proprietario nega al ristoratore sconto sull'affitto: il Tribunale lo riduce del 40% - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: IIl proprietario nega al ristoratore sconto sull'affitto: il Tribunale lo riduce del 40% - HuffPostItalia : IIl proprietario nega al ristoratore sconto sull'affitto: il Tribunale lo riduce del 40% -

Ultime Notizie dalla rete : IIl proprietario Inseguiva gabbiani in mare Iil cane salvato al largo l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Brivio, lo stendibiancheria finisce sui tavoli: lite tra il pizzaiolo e i vicini di casa

BRIVIO – Lo stendibiancheria che cade sui tavoli esterni della pizzeria. E il ritiro dei panni stesi che finisce in una lite violenta con il proprietario della pizzeria d’asporto. Sono stati trasporta ...

Schira: “Tutto fatto per Agudelo allo Spezia. Ecco con quale formula si trasferirà il colombiano”

L’esperto di mercato Niccolò Schira ha confermato attraverso il suo profilo Twitter il trasferimento di Kevin Agudelo allo Spezia. C’è il via libera sia da parte della Fiorentina che da parte del Geno ...

BRIVIO – Lo stendibiancheria che cade sui tavoli esterni della pizzeria. E il ritiro dei panni stesi che finisce in una lite violenta con il proprietario della pizzeria d’asporto. Sono stati trasporta ...L’esperto di mercato Niccolò Schira ha confermato attraverso il suo profilo Twitter il trasferimento di Kevin Agudelo allo Spezia. C’è il via libera sia da parte della Fiorentina che da parte del Geno ...