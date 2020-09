I vaccini somministrati per altre malattie possono fare da scudo anche contro il Covid, ecco perché i bambini sembrano immuni (Di giovedì 10 settembre 2020) Allenare l’immunità innata con i vaccini utili contro altre malattie e patogeni potrebbe fare da scudo anche contro il Covid. Vaccinarsi contro un agente infettivo specifico consente infatti di essere più reattivi anche contro altri virus e batteri. E’ il concetto di “protezione agnostica” e di innalzamento della soglia dell’immunità innata, che potrebbe rivelarsi utile anche contro il coronavirus. E’ quanto sostiene sul New England Journal of Medicine Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Irccs Humanitas. “Allena ... Leggi su meteoweb.eu

