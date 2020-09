I 90 anni di Liliana Segre contro l’odio e la violenza (Di giovedì 10 settembre 2020) Per la Zanichelli qualche anno fa Liliana Segre diede la definizione di indifferenza, lei invece è prova vivente di un’altra parola testimonianza, non solo come ricordo del passato, ma come monito per il presente. Perché è al presente che guarda sempre la senatrice a vita oggi novantenne riportandolo a quanto accaduto a lei con la deportazione. Lo dimostrano le parole e il pensiero rivolti a Willy Monteiro Duarte. Leggi su vanityfair

Corriere : Liliana Segre, novant’anni di giustizia e diritti - RaiNews : Compie oggi 90 anni #LilianaSegre, la bambina sopravvissuta ad Auschwitz che ha fatto della testimonianza degli orr… - TNannicini : 'Il pestaggio di Willy è il naufragio della nostra civiltà'. Con poche parole Liliana Segre spiega il tempo che sti… - andreafari_ : RT @virginiaraggi: Tanti auguri a Liliana Segre per i suoi 90 anni. Il suo impegno civico e la sua preziosa testimonianza sono un esempio p… - ReManuLulu : RT @Anpinazionale: Oggi la Senatrice Liliana Segre compie 90 anni. E tutta l'ANPI le invia auguri affettuosi e pieni di gratitudine per qua… -