I 90 anni della senatrice Liliana Segre: gli auguri affettuosi di tutto il Paese (Di giovedì 10 settembre 2020) Compie oggi, 10 settembre, 90 anni la senatrice a vita Liliana Segre che sta ricevendo centinaia di auguri e numerosi attestati d'affetto da tutta Italia. I primi sono stati i volontari dell'Aned, l'... Leggi su globalist

matteosalvinimi : #Salvini: Sulla sedia della Azzolina si sono seduti negli anni Benedetto Croce, Giovanni Spadolini, Aldo Moro, il p… - lauraboldrini : #WillyMonteiro è stato ucciso a soli 21 anni dalla ferocia del branco. I genitori e chi gli voleva bene chiedono g… - repubblica : Buon compleanno a #LilianaSegre. Nata a Milano il #10settembre del 1930, la senatrice a vita, compie oggi 90 anni.… - ZPeppem : RT @sapi_enza: Oggi il mio “nipotino” compie 18 anni (non so come sia potuto succedere, ma è successo). Gli scrivo: “Sai che oggi è anche i… - silviaciucciosa : RT @iltrumpo: A Pontassieve una ragazza di 20 anni strappa la camicia al segretario della Lega. A Como assessora leghista strappa la copert… -

Ultime Notizie dalla rete : anni della Segre: gli auguri dei giovani per i 90 anni della senatrice Agenzia ANSA Liliana Segre compie 90 anni: dall'abisso di Auschwitz alla rinascita

Testimone della Shoah, sopravvissuta all'orrore di Auschwitz, ebrea italiana colpita dalle Leggi razziste volute da Benito Mussolini duce del Fascismo e firmate da re Vittorio Emanuele III: compie ogg ...

Compasso d'oro per la Vespa Elettrica

Menzione d'onore alla 26esima edizione del più autorevole premio di design al mondo. Motivazioni: “Vespa Elettrica conferma lo spirito pioneristico” MILANO — Con l’adozione della tecnologia elettrica, ...

Testimone della Shoah, sopravvissuta all'orrore di Auschwitz, ebrea italiana colpita dalle Leggi razziste volute da Benito Mussolini duce del Fascismo e firmate da re Vittorio Emanuele III: compie ogg ...Menzione d'onore alla 26esima edizione del più autorevole premio di design al mondo. Motivazioni: “Vespa Elettrica conferma lo spirito pioneristico” MILANO — Con l’adozione della tecnologia elettrica, ...