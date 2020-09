“Ho il coronavirus, tutto il fottut* mondo ce l’ha, lasciatemi divertire”: ragazza posta video da una festa, università cerca di rintracciarla (Di giovedì 10 settembre 2020) Ha postato dei video nei quali si vanta di avere il coronavirus mentre si trova a una festa. Ora la Texas Tech University sta indagando per capire chi sia la ragazza che si mostra fiera di avere il covid-19 mentre si diverte con altre persone senza alcuna misura di sicurezza. Il filmato ha cominciato a circolare sui social lo scorso fine settimana, diventando virale. Nel video si vede la ragazza con amici mentre sta partecipando a un party in giardino: “Si ho il covid, tutto il fottuto mondo ce l’ha, tutte queste persone hanno il covid, smettetela di fare gli spioni, mi sto divertendo”. Parole intollerabili, considerato anche che sono più di mille i casi di covid nell’Università e 918 sono studenti. ... Leggi su ilfattoquotidiano

