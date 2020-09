Higuain saluta la Juve: trovato l'accordo per la risoluzione del contratto (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA - La Juventus è pronta a dire addio a Gonzalo Higuain . L'attaccante argentino ha trovato l'accordo con il club per la risoluzione del proprio contratto ed è pronto a trasferirsi in MLS , dove ... Leggi su corrieredellosport

