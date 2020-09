Higuain ha già salutato i compagni: ecco la buonuscita della Juve (Di giovedì 10 settembre 2020) Higuain ha salutato i compagni: ecco la buonuscita concordata con la Juve. L’attaccante argentino a un passo dall’Inter Miami Come anticipato da JuventusNews24 nella serata di ieri la separazione tra Gonzalo Higuain e la Juventus è ormai soltanto più un questione di dettagli. L’attaccante argentino è tra l’altro vicino all’accordo con l’Inter Miami. Secondo Tuttosport il centravanti della Juventus avrebbe già salutato i compagni di squadra. Definita anche la buonuscita con la Juve: inferiore al 50% dello stipendio netto (7,5 milioni) ... Leggi su calcionews24

