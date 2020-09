High Fidelity, il nuovo Alta fedeltà: la serie TV di Starzplay (Di giovedì 10 settembre 2020) Il romanzo 'Alta fedeltà' , pubblicato nel 1995, è uno dei libri più fortunati dello scrittore inglese Nick Hornby : ha venduto oltre un milione di copie, è stato adattato per il grande schermo nel ... Leggi su quotidiano

iamfredmosby : RT @dituttounpop: Da oggi su #STARZPLAY arriva #HighFidelity, la serie con Zoe Kravitz tratta dal romanzo di Nick Hornby che racconta di Ro… - dituttounpop : Da oggi su #STARZPLAY arriva #HighFidelity, la serie con Zoe Kravitz tratta dal romanzo di Nick Hornby che racconta… - StarGrrrl : RT @TVTips_official: Ci siamo! #HighFidelity è su #StarzPlay e @RakutenTV_IT! Perché vedere questa miniserie? Zoe e la splendida colonna… - TVTips_official : Ci siamo! #HighFidelity è su #StarzPlay e @RakutenTV_IT! Perché vedere questa miniserie? Zoe e la splendida colo… - wireditalia : Da oggi, 9 settembre, su StarZ, è disponibile la serie adattamento del romanzo di culto di Nick Hornby e del film,… -

Ultime Notizie dalla rete : High Fidelity

Wired.it

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Netflix, Now Tv, Infin ...Quando un libro viene adattato in film oppure in serie televisiva, i lettori che si erano appassionati alla versione cartacea sono attratti e contemporaneamente si sentono diffidenti verso la trasposi ...