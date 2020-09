“Ha tentato di uccidere l’anziano che assisteva facendogli bere liquido antigelo per motori”: arrestata una badante nel Torinese (Di giovedì 10 settembre 2020) Ha fatto bere all’anziano che assisteva del liquido antigelo per motori per provocarne la morte e salvaguardare la nuda proprietà della sua abitazione che si era fatta intestare, anche quella con l’inganno. È questa la conclusione alla quale è arrivata la procura di Torino dopo oltre un anno di indagine sul tentato omicidio di un 88enne della bassa Valsusa. L’inchiesta ha portato all’arresto di una peruviana 46enne, badante dell’uomo, ora ai domiciliari. Gli accertamenti sono partiti nel giugno del 2019 quando l’anziano era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni per aver ingerito del liquido antigelo per motori, scambiato per una bevanda all’interno di una bottiglia. L’uomo ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Dopo i test tossicologici la cancelliera Angela #Merkel ha detto chiaramente che, quello di #Navalny, è un tentato… - Ultron65 : RT @fattoquotidiano: “Ha tentato di uccidere l’anziano che assisteva facendogli bere liquido antigelo per motori”: arrestata una badante ne… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: “Ha tentato di uccidere l’anziano che assisteva facendogli bere liquido antigelo per motori”: arrestata una badante ne… - gabrielepx : RT @BeataVergineMa5: Ma l'hastag in tendenza è #Attentato oppure è 'ha tentato' anche questa volta salvini di prendere in giro il suo elet… - Vanhacker : RT @BeataVergineMa5: Ma l'hastag in tendenza è #Attentato oppure è 'ha tentato' anche questa volta salvini di prendere in giro il suo elet… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha tentato 21enne morto a Roma, ucciso a calci e pugni Affaritaliani.it