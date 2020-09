“Ha messo a rischio tutti gli altri presidenti, spero si vada sul penale”: De Laurentiis nella bufera (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ De Laurentiis il presidente in Serie A risultato positivo al Coronavirus. Dopo le prime voci è arrivata la conferma ufficiale, il Napoli attraverso un comunicato ha confermato l’esito del tampone. Adesso anche la squadra rischia di dover stare in isolamento e l’amichevole fissata per domani potrebbe saltare. Il numero uno del club azzurro ha partecipato all’Assamblea di Lega, presenti tutti gli altri presidente che adesso sarebbero a rischio, dovranno effettuare dei tamponi entro i prossimi giorni. Nel frattempo sono arrivate reazioni scatenate da parte dei social, tantissimi messaggi e tweet. Il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un post sui social. “Ieri era all’assemblea di Lega senza mascherina, e all’uscita i giornalisti – alcuni senza mascherina ... Leggi su calcioweb.eu

SusannaCeccardi : L’emergenza #coronavirus ha messo in difficoltà i nuclei familiari più fragili. Ma servono delle regole: i soldi pu… - MarcelloChirico : @forumJuventus ce l'ha con chi aveva scritto che era fuori forma ed era stato messo fuori rosa - CarloCalenda : Caro ?@GiuseppeConteIT? il SSN ha bisogno del #mes. Pensare di averlo messo a posto con le terapie intensive è ridi… - BalcaniCaucaso : L'incendio di #Moria ha messo a nudo il fallimento e l'inerzia della politica migratoria #Ue… - GastronomikaLk : Il Covid ha messo in ginocchio gli esercenti, quelli che comprano gli stock di bottiglie. «Questa pandemia è stata… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha messo Export: Conte, 'Patto è strumento importante per governo' Affaritaliani.it