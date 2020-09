«Grey’s Anatomy 17»: riprendono le riprese dopo il Covid-19 (Di giovedì 10 settembre 2020) Nonostante la data di messa in onda non sia stata ancora rivelata da Abc, la diciassettesima edizione di Grey’s Anatomy è finalmente ai nastri di partenza. A rivelarlo attraverso un selfie su Instagram insieme al collega Richard Flood, che nella serie interpreta il Dr. Hayes, è Ellen Pompeo, la protagonista al centro delle polemiche per via delle sue ultime dichiarazioni legate all’età e, soprattutto all0 stipendio. «Da quando abbiamo smesso di girare, 7.000 operatori sanitari sono morti per il Covid» scrive l’attrice, molto impegnata nel lancio di messaggi importanti al pubblico nel pieno dell’emergenza. Leggi su vanityfair

