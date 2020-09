Greenpeace: “L’Italia è il secondo Paese per esportazione di pesticidi vietati in Europa” (Di giovedì 10 settembre 2020) Siamo il secondo Paese per esportazione di pesticidi vietati in Europa e – con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione – potremmo diventare i primi. Lo rivela una nuova indagine di Greenpeace e Public Eye: l’Italia nel 2018 ha approvato l’esportazione di oltre 9mila tonnellate di prodotti fitosanitari. In particolare, lacune nelle norme europee e internazionali fanno sì che le aziende chimiche rimangano libere di produrre ed esportare dall’Ue pesticidi di cui è stato vietato l’uso sul nostro territorio per proteggere la salute umana e l’ambiente. vietati sul nostro territorio, ma esportati con successo altrove. Questo commercio è sempre stato avvolto dal segreto ... Leggi su ilfattoquotidiano

