Grecia, l’incendio nell’hotspot della vergogna a Lesbo testimonia il fallimento della politica europea (Di giovedì 10 settembre 2020) Non sorprende il terzo incendio in 48 ore nell’hotspot della vergogna di Moria, a Lesbo, dove sta evidentemente fallendo la politica europea che ha deciso di nascondersi dietro il dito di un’isola-lazzaretto. Il governo greco, già zavorrato da debiti e dall’emergenza Covid, si è prontamente mobilitato per fornire sostegno immediato, ovvero alloggio, cibo e protezione sanitaria a queste persone vulnerabili, ma con un rischio concreto di guerra civile sull’atollo che diede i natali alla poetessa Saffo. Da ieri è in vigore uno stato di emergenza per cui i 406 minori non accompagnati sono stati trasportati fuori da Lesbo, in tre diverse missioni. Oggi all’alba è giunta una nave per accogliere le famiglie e allo ... Leggi su ilfattoquotidiano

