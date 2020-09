Grande Fratello, Marina La Rosa su Rocco Casalino: “Me li baciava…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Marina La Rosa, partecipante della prima edizione del Grande Fratello, torna a parlare del rapporto con Rocco Casalino, svelando scenari inaspettati. Il rapporto con Rocco Casalino Marina La Rosa, detta Gatta morta, ha recentemente parlato del rapporto con Rocco Casalino, conosciuto dentro la casa del Grande Fratello all’epoca condotto da Daria Bignardi. L’ex gieffina ha … L'articolo Grande Fratello, Marina La Rosa su Rocco Casalino: “Me li baciava…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - davidemaggio : BOOM! A Live Non è la D'Urso la reunion del Grande Fratello 1 Leggi l'anteprima di - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - Marty_Loca80 : @lustmax Qualche cazzone del grande fratello o di tempation island. - BTSxArmy1673 : RT @btshouse_ita: Suo fratello invece, Hank Green, ha parlato dei #BTS paragonandoli ai “diamanti” dell’intelletto umano, così come la Capp… -