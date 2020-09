Grande Fratello, Marina La Rosa: "Pietro Taricone? Uomo intelligente, colto, simpatico, empatico, altruista" (Di giovedì 10 settembre 2020) Marina La Rosa, storica concorrente della prima edizione del 'Grande Fratello', al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha ricordato l'amico Pietro Taricone, scomparso 10 anni fa, dopo un brutto incidente con il paracadute. L'attrice, dopo la partecipazione al reality di Canale 5, è rimasta sempre legatissima al compagno di viaggio che, prima della sua morte, si era affermato nel mondo della recitazione: 10 settembre 2020 14:40. Leggi su blogo

repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - davidemaggio : BOOM! A Live Non è la D'Urso la reunion del Grande Fratello 1 Leggi l'anteprima di - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - toysblogit : Grande Fratello, Marina La Rosa: 'Pietro Taricone? Uomo intelligente, colto, simpatico… - wouldyoumind___ : RT @jegeralexandra: Sogno un Grande Fratello US Edition con Jensen, Jared e Misha. Vi prego FATELO ACCADERE -