Grande Fratello | che fine ha fatto Rebecca? Irriconoscibile dopo la dieta

Concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello, che fine ha fatto Rebecca De Pasquale? Rebecca De Pasquale al Grande Fratello "Sono nato Sabatino, ho pensato di voler vivere da don Mauro, ho capito di essere semplicemente Rebecca". Sono queste le parole utilizzate da Rebecca De Pasquale nel corso di un'intervista rilasciata a Live – Non

