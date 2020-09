Governo: in Cdm direttive Ue e leggi regionali (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, che dovrebbe iniziare a breve, reca all'ordine del giorno direttive Ue e leggi regionali. Sul tavolo di Palazzo Chigi, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (Presidenza - Affari europei - Infrastrutture e trasporti); il decreto legislativo con Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa - esame preliminare ... Leggi su iltempo

marin_cdm : RT @AMorelliMilano: Il Governo difende la ministra Azzolina: 'Ha lavorato sempre, non si è presa nemmeno un giorno di pausa'. È proprio que… - marin_cdm : RT @51inif: Covid, Sgarbi contro il governo: 'Stanno facendo terrorismo!' ?@VittorioSgarbi? - marin_cdm : RT @noitre32: Non mi vaccinero' Userò solo contante Voterò NO Sono contro questo governo del contagio? Si! - Terry43887542 : RT @GabrieleIuvina1: I 5s dicono no al #MES perché avrebbe forti condizionalità tipo mes Grecia. Volete la prova che mentono? Cosa ha appr… - Dondolino72 : RT @GabrieleIuvina1: I 5s dicono no al #MES perché avrebbe forti condizionalità tipo mes Grecia. Volete la prova che mentono? Cosa ha appr… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cdm Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.62 Governo Governo: in Cdm direttive Ue e leggi regionali

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, che dovrebbe iniziare a breve, reca all'ordine del giorno direttive Ue e leggi regionali. Sul tavolo di Palazzo Chigi, in particolare, il decreto ...

Parte il piano Recovery Fund. Le linee guida per l’Italia

Sei obiettivi chiari nel Recovery plan nazionale entro un quadro coerente, fatto di ‘cluster’ con una strategia di fondo basata su innovazione e ambiente volta a rinnovare il Paese. Le linee-guida del ...

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, che dovrebbe iniziare a breve, reca all'ordine del giorno direttive Ue e leggi regionali. Sul tavolo di Palazzo Chigi, in particolare, il decreto ...Sei obiettivi chiari nel Recovery plan nazionale entro un quadro coerente, fatto di ‘cluster’ con una strategia di fondo basata su innovazione e ambiente volta a rinnovare il Paese. Le linee-guida del ...