Gordon Ramsay offre il lavoro dei sogni: "Pagati per mangiare e viaggiare" (Di giovedì 10 settembre 2020) Essere Pagati per girare il mondo, accanto ad uno chef di fama mondiale. È questo il lavoro dei sogni, che potrebbe avere un capo d’eccezione: Gordon Ramsay. Il volto noto della tv sta cercando concorrenti per il suo nuovo programma dedicato proprio alla cucina e ai viaggi. “Siamo felici di annunciare una meravigliosa opportunità per i ragazzi tra i 16 e i 21 anni che siano pronti per imbarcarsi in nuove avventure verso destinazioni internazionali”: così si legge nel tweet pubblicato da Studio Ramsay. Requisiti del candidato ideale? Un forte desiderio di esplorare il mondo e una grande passione per la cucina. Ma non solo: chi si propone dovrà avere il coraggio di provare esperienze e sapori estremi, dato che l’enogastronomia ... Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Gordon Ramsay offre il lavoro dei sogni: 'Pagati per mangiare e viaggiare' - Kain81787768 : RT @HuffPostItalia: Gordon Ramsay offre il lavoro dei sogni: 'Pagati per mangiare e viaggiare' - HuffPostItalia : Gordon Ramsay offre il lavoro dei sogni: 'Pagati per mangiare e viaggiare' - caducatrinck : gordon ramsay vendo esse video é impagavel - ReporterGourmet : È il ristorante 2 stelle Michelin più economico d’Europa. Lo chiamano il Gordon Ramsay francese per la somiglianza… -

Ultime Notizie dalla rete : Gordon Ramsay Gordon Ramsay: le straordinarie abilità sviluppate durante la seconda stagione di Fuori Menù National Geographic Italia David e Victoria Beckham hanno contratto il Coronavirus nel mese di marzo: in breve la notizia fa il giro del mondo

David e Victoria Beckham hanno contratto il Coronavirus. In breve tempo la notizia rimbalza sul web ed emergono le reali ragioni per le quali la coppia avrebbe contratto il virus Covid-19. “Preso ad u ...

Il lavoro dei sogni: pagati per viaggiare (con Gordon Ramsay)

Dovrebbe intitolarsi «Pagati per viaggiare» e, se sul titolo ci sono ancora incertezze, è già molto chiaro quello che dovranno fare i partecipanti: visitare luoghi remoti percorrendo itinerari mai fat ...

David e Victoria Beckham hanno contratto il Coronavirus. In breve tempo la notizia rimbalza sul web ed emergono le reali ragioni per le quali la coppia avrebbe contratto il virus Covid-19. “Preso ad u ...Dovrebbe intitolarsi «Pagati per viaggiare» e, se sul titolo ci sono ancora incertezze, è già molto chiaro quello che dovranno fare i partecipanti: visitare luoghi remoti percorrendo itinerari mai fat ...