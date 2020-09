Golf, 77° Open d'Italia a Pozzolengo: nuovo show verso la Ryder Cup '23 (Di giovedì 10 settembre 2020) BRESCIA - L' Open d'Italia si prepara a tornare protagonista per la 41ma volta nella sua storia in Lombardia e per la prima volta in assoluto debutterà sul percorso dello Chervò Golf Club San Vigilio ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Golf 77° Golf, 77° Open d'Italia a Pozzolengo: nuovo show verso la Ryder Cup '23 Corriere dello Sport Sacco e Rosazza nel Golf&Business 2020, ecco le gare in programma nel weekend a Cavaglià

Grande adesione (96 iscritti) sabato al Gc Cavaglià per la tappa del circuito Golf&Business 2020 (18 buche, Stableford, 3 categorie), gara aperta a tutti valida anche come prova del club che raggruppa ...

Golf, Open d’Italia 2020: si torna in Lombardia, edizione in programma dal 22 al 25 ottobre

Dopo l’ultima edizione all’Olgiata, gli Open d’Italia di golf tornano in Lombardia, con l’edizione 2020 che si svolgerà in quel del Chervò Golf San Vigilio, in provincia di Brescia, dal 22 al 25 ottob ...

Grande adesione (96 iscritti) sabato al Gc Cavaglià per la tappa del circuito Golf&Business 2020 (18 buche, Stableford, 3 categorie), gara aperta a tutti valida anche come prova del club che raggruppa ...Dopo l’ultima edizione all’Olgiata, gli Open d’Italia di golf tornano in Lombardia, con l’edizione 2020 che si svolgerà in quel del Chervò Golf San Vigilio, in provincia di Brescia, dal 22 al 25 ottob ...