Godin Cagliari, manca l’ok definitivo del calciatore (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Cagliari: i rossoblù pensano a Godin, manca il sì del calciatore Il Cagliari pensa a Diego Godin per migliorare la difesa. L’allenatore Di Francesco ha chiesto un difensore d’esperienza, il centrale dell’Inter sarebbe l’uomo perfetto in quest’ottica per il neo tecnico rossoblù. Al momento, visto anche l’interesse del Rennes (che giocherà la Champions League) sull’uruguaiano, l’approdo di Godin in Sardegna è un’ipotesi praticabile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella trattativa mancherebbe ancora l’ok definitivo del calciatore uruguaiano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

