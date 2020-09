Godin a un passo dal Cagliari: l’Inter saluta l’uruguaiano (Di giovedì 10 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport lancia la bomba dell’ultim’ora. Diego Godin e l’Inter verso il divorzio: l’uruguaiano è molto vicino al Cagliari Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter e Diego Godin sarebbero ai saluti. Il difensore uruguaiano dopo l’ottima parte di stagione con i nerazzurri non dovrebbe fare più parte della squadra di Antonio Conte. Molto vicino il suo trasferimento al Cagliari, regione conosciuta per via delle origini della moglie. L’Inter ha impostato la trattativa sulla base di una cessione a titolo definitivo. Ma c’è di più, stando alle dichiarazioni di Alfredo Pedullà il giocatore dovrebbe accasarsi al Cagliari a titolo gratuito. Giulini dovrebbe rilevare soltanto l’ingaggio che grazie al ... Leggi su zon

