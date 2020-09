Gli invendibili preoccupano la Juve, ma intanto Higuain se ne va negli Usa (Di giovedì 10 settembre 2020) Alla Juve ci sono pochissimi incedibili e tanti invendibili. Questi ultimi non sono certo blindati dal club, ma non hanno - almeno per adesso - ricevuto offerte congrue rispetto alle loro ambizioni e ... Leggi su leggo

Alla Juve ci sono pochissimi incedibili e tanti invendibili. Questi ultimi non sono certo blindati dal club, ma non hanno - almeno per adesso - ricevuto offerte congrue rispetto alle loro ambizioni e ...

Care amiche e cari amici di Tuttosport è più facile comprare un centravanti che venderne uno. Perché vendere è così difficile per la Juventus? Perché nessuno se ne vuole andare ed è comunque difficile ...

