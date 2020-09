“Giustizia per Willy”: la fiaccolata per ricordare il giovane ucciso. A fianco al sindaco di Paliano la madre e la sorella del ragazzo, amici in lacrime (Di giovedì 10 settembre 2020) “Noi tutti qui presenti ti auguriamo buon viaggio fratello. Sia fatta giustizia”. Così gli amici e la comunità hanno salutato con una fiaccolata Willy, il giovane ucciso in un pestaggio la notte tra sabato e domenica. In testa al corteo la mamma e la sorella accompagnate dal sindaco di Paliano, Domenico Alfieri. L'articolo “Giustizia per Willy”: la fiaccolata per ricordare il giovane ucciso. A fianco al sindaco di Paliano la madre e la sorella del ragazzo, amici in lacrime proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

mengonimarco : Di questa terribile vicenda mi spaventa il messaggio che passa: che essere indifferenti sia più sicuro. Davanti all… - lauraboldrini : #WillyMonteiro è stato ucciso a soli 21 anni dalla ferocia del branco. I genitori e chi gli voleva bene chiedono g… - matteosalvinimi : Come Lega siamo pronti ad andare in Procura per avere chiarimenti e giustizia sul vergognoso appalto fantasma da 45… - saidisaudadee_ : RT @perchetendenza: 'Brava Gaia': Perché Gaia Gozzi ha concluso la sua esibizione al #PowerHitsEstate2020 con la frase 'Giustizia per Willy… - Thai_Max69 : RT @ceoftrash: giustizia per willy no alla violenza no al razzismo ?????? -

