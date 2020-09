Gisele Bündchen: il dramma che si è lasciata alle spalle (Di giovedì 10 settembre 2020) Gisele Bündchen parla a cuore aperto degli anni difficili in cui ha dovuto combattere contro un dramma che la torturava, stremandola. Gisele Bündchen ha vissuto un periodo molto buio della sua vita. Si è trattato di un disturbo legato all’esigenza di dover essere sempre perfetta. E’ così che sono cominciati i suoi attacchi di panico che l’hanno messa a dura prova da un punto di vista emotivo e psichico. La top model pubblica un post su Instagram in cui appare distesa dolcemente vicino al suo cane, Lua, in uno di quei teneri abbracci che solo chi ha un cane può capire. Il post è profondo, parla della sua fragilità, ma anche della possibilità di far emergere la speranza. Gisele è stata stremata dagli attacchi di panico, al punto di dover ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Gisele Bündchen