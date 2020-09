Giro d’Italia, lo spot della Rai che fa sognare i tifosi (Di giovedì 10 settembre 2020) A meno di un mese dall’inizio del Giro d’Italia, la Rai ha messo in onda uno spot dal sapore romantico: Nibali insieme ai grandi campioni Il 3 ottobre prenderà il via la nuova edizione del Giro d’Italia, dopo lo stop dovuto al Coronavirus. La corsa rosa scatterà da Monreale e terminerà con l’arrivo a Milano previsto per domenica 25 ottobre. La Rai ha messo in onda lo spot per celebrare la competizione. Un video dal sapore romantico con la presenza di molti campioni gareggiare ruota a ruota con Nibali. Tra i nuovi arrivi del Giro d’Italia ricordiamo quello di Matera (sesta frazione) e Roccaraso (traguardo in salita della decima tappa). Saranno invece tre le tappe a cronometro (la partenza, l’arrivo e la Conegliano-Valdobbiadene del ... Leggi su zon

ItalianAirForce : #Giro d'Italia: presentate ieri sera a Udine le 2 tappe friulane della 103^ edizione del @giroditalia che vedrà pro… - giroditalia : Giro stage cities are dressed in pink one month to the start of the #Giro d'Italia - giroditalia : A dream called Maglia Rosa is coming. Only 1 month to the #Giro d’Italia! ??| Il sogno chiamato Maglia Rosa sta per… - ProCyclingStats : #GiroRosa #UCIWWT STARTORDER Giro d'Italia Internazionale Femminile (2.WWT) Stage 1 (TTT) » Grosseto › Grosse… - occhio_notizie : Il Giro d’Italia dimentica la Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia GP Italia a Monza: trionfa Gasly! Battuto Sainz. Ferrari ritirate. Hamilton 7° La Gazzetta dello Sport