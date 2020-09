Giornata di furti al centro commerciale Porte di Roma: scattano 4 arresti per furto aggravato (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono circa le 16 di ieri quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene–Serpentara, diretto da Fabio Germani, intervengono presso il centro commerciale dove due persone avevano rubato un maglione all’interno di un negozio di abbigliamento dopo averne forzato e rotto la placca antitaccheggio. Immediatamente i poliziotti hanno bloccato M.G., 21enne georgiano e una donna ucraina B.L. di 30 anni. I due sono stati portati presso gli uffici di polizia e arrestati per furto aggravato in concorso. Passa poco più di un’ora, quando gli agenti della sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, intervengono in un negozio di elettronica all’interno dello stesso centro, dove bloccano due uomini: G.A. cittadino bielorusso di 26 anni e P.M. cittadino ... Leggi su ilcorrieredellacitta

