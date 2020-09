Gino Cerca Chef: D’Acampo assume sul Nove nuovi cuochi da introdurre nei suoi ristoranti (Di giovedì 10 settembre 2020) Fred Sirieix e Gino D'Acampo Sul Nove si apre la sfida per ottenere un posto in uno dei cinquanta ristoranti di proprietà dello Chef italiano Gino D’Acampo in Gran Bretagna. Parte oggi, alle 21.15, la prima edizione di Gino Cerca Chef, nuovo cooking show della rete Discovery dove, in ciascun appuntamento, Nove aspiranti Chef si daranno battaglia per ambire al sopracitato premio in palio. Un programma che arriva a distanza di tre mesi da Restaurant Swap – Cambio Ristorante e in cui D’Acampo verrà affiancato dal maître francese Fred Sirieix. Gino Cerca Chef: il meccanismo di gioco Per vincere, i concorrenti dovranno superare tre ... Leggi su davidemaggio

