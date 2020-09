Giggs: "Ronaldo super professionista, può giocare fino a 40 anni" (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA - Il commissario tecnico del Galles Ryan Giggs , bandiera del Manchester United ed ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo nei Red Devils, vede l'asso della Juventus ancora protagonista a ... Leggi su corrieredellosport

TORINO - Il commissario tecnico del Galles Ryan Giggs, bandiera del Manchester United per 24 anni ed ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo, vede un futuro ancora radioso per l'asso della Juventu ...