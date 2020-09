Gigantesco incendio al porto di Beirut: in fiamme un deposito di pneumatici e olio per motori. Le prime immagini (Di giovedì 10 settembre 2020) Un Gigantesco incendio è divampato al porto di Beirut, dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto scorso. Dai primi video circolati sui social si vedono alte colonne di fumo nero e fiamme che avvolgono i cieli sopra la capitale del Libano. Secondo le prime informazioni il rogo è scoppiato in un magazzino di stoccaggio per pneumatici e olio per motori. Si tratta, si legge sui media locali, del terzo incendio dal giorno della devastazione che ha distrutto gran parte della capitale. Spesse colonne di fumo nero sono visibili da diversi quartieri della capitale dove si è subito seminato il panico tra i libanesi ancora sotto shock per le esplosioni mortali che hanno traumatizzato la capitale cinque ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tg3web : Un gigantesco incendio, probabilmente doloso, ha devastato il campo profughi di Moria, in Grecia. Più di 12.000 mig… - Noovyis : (Gigantesco incendio al porto di Beirut: in fiamme un deposito di pneumatici e olio per motori. Le prime immagini)… - ilfattovideo : Gigantesco incendio al porto di Beirut: in fiamme un deposito di pneumatici e olio per motori. Le prime immagini - flamulamaria : RT @Tg3web: Un gigantesco incendio, probabilmente doloso, ha devastato il campo profughi di Moria, in Grecia. Più di 12.000 migranti senza… - Tristan24622955 : RT @Tg3web: Un gigantesco incendio, probabilmente doloso, ha devastato il campo profughi di Moria, in Grecia. Più di 12.000 migranti senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigantesco incendio Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: USA, gigantesco INCENDIO nell'OREGON brucia un'INTERA CITTA'. Le Immagini iL Meteo Beirut, nuovo gigantesco incendio al porto VIDEO

Un grosso incendio è scoppiato al porto di Beirut, a poco più di un mese dall’esplosione che ha sventrato la zona e metà capitale libanese facendo quasi 200 morti. Un gigantesco incendio è divampato a ...

Beirut, enorme incendio al porto a un mese dall’esplosione

Un gigantesco incendio è scoppiato al porto di Beirut, a un mese dall'esplosione che ha provocato quasi 200 morti. Torna l’incubo a Beirut, a poco più di un mese dalla terribile esplosione del 4 agost ...

Un grosso incendio è scoppiato al porto di Beirut, a poco più di un mese dall’esplosione che ha sventrato la zona e metà capitale libanese facendo quasi 200 morti. Un gigantesco incendio è divampato a ...Un gigantesco incendio è scoppiato al porto di Beirut, a un mese dall'esplosione che ha provocato quasi 200 morti. Torna l’incubo a Beirut, a poco più di un mese dalla terribile esplosione del 4 agost ...