Giallo di Caronia: le impronte di Gioele sul parabrezza riaprono la pista dell’incidente grave in auto (Di giovedì 10 settembre 2020) Vanno avanti le indagini della polizia sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello. Secondo le ultime rilevazioni della Scientifica di Catania, sono state trovate delle piccole impronte, probabilmente di Gioele, sul parabrezza della Opel Corsa della donna. È ancora preso per stabilire quelle impronte e cosa risalgano, se siano la conseguenza dell’incidente in galleria o solo il segno di un ultimo gioco. Il sopralluogo effettuato ieri sera non ha fatto emergere tracce di sangue, ma le tracce potrebbero essere comunque l’indizio che è accaduto qualcosa di grave nell’auto, prima della fuga di Viviana nel bosco. Si ipotizza un impatto violento, che avrebbe causato la morte del piccolo, poco ... Leggi su tpi

repubblica : Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in auto [dal nostro… - rep_palermo : Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in auto [dal nostro… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in auto - giap87625642 : RT @repubblica: Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in auto - repubblica : Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in auto -