Giallo di Caronia, impronte di Gioele sul parabrezza. Al vaglio una nuova ipotesi (Di giovedì 10 settembre 2020) Giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in auto. Non c’è sangue, ma sono emerse nuove tracce nell’esame della Scientifica. Il bambino potrebbe essere morto per le ferite riportate nello scontro in galleria I poliziotti della Scientifica di Catania hanno trovato delle piccole impronte, probabilmente quelle di Gioele, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in … - TN24Notizie : Il giallo di Caronia – “Mi hanno impedito di cercare Gioele” - infoitinterno : Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in auto - infoitinterno : Giallo di Caronia: non ci sono tracce di sangue sull'auto di Viviana Parisi. Proseguono le indagini - rep_palermo : Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in auto [dal nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Caronia Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in auto La Repubblica La morte di Gioele, nuovi esami

Il giallo di Caronia. Nessuna traccia di sangue nell'Opel di Viviana Parisi, soltanto alcune impronte del figlio Gioele - anche sul parabrezza. Resta ancora complesso il caso dopo gli esami della poli ...

Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell'incidente grave in auto

Sul parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi ci sono adesso due strisce di carta, lì i poliziotti della Scientifica di Catania hanno trovato delle piccole impronte, probabilmente quelle di Gioele ...

Il giallo di Caronia. Nessuna traccia di sangue nell'Opel di Viviana Parisi, soltanto alcune impronte del figlio Gioele - anche sul parabrezza. Resta ancora complesso il caso dopo gli esami della poli ...Sul parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi ci sono adesso due strisce di carta, lì i poliziotti della Scientifica di Catania hanno trovato delle piccole impronte, probabilmente quelle di Gioele ...