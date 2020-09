Giacomo del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” confessa: “Ho avuto paura di morire di Covid” (Di giovedì 10 settembre 2020) “paura di morire? Un po’ sì. Non sono un ipocondriaco, è che si tratta di una malattia ancora misteriosa e letale. Mi turbava parecchio la raccomandazione di stare attentissimo ai problemi respiratori: se li avessi avuti, allora il virus stava vincendo… Per fortuna qui brutti sintomi non sono mai arrivati”. A confessarlo è Giacomo Poretti del trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo” che, in un’intervista al settimanale Oggi, ha ricordato quei terribili momenti vissuti nei mesi scorsi, quando gli arrivò la diagnosi di positività al Covid-19. “L’ansia più grande era per mio figlio, tredicenne. Anche mia moglie ha preso il virus. Avevamo il terrore di aggravarci e finire in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Giacomo del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” confessa: “Ho avuto paura di morire di Covid”) Playhitmusic - - FQMagazineit : Giacomo del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” confessa: “Ho avuto paura di morire di Covid” - fatanuvola : RT @PadovaCultura: #fase3 #CondividiLaCultura Meraviglie nascoste: il giardino di palazzo Romiati, capolavoro dello Jappelli Al civico 51 d… - GaEstensi : Non dimenticate che fino al 4 ottobre alla #PinacotecaNazionale di Ferrara potete trovare l'esposizione 'Guardami!… - antuono_marco : RT @d_Ar_Men: Un bella immagine di due grandi italiani. Giacomo Puccini in visita da Giovanni Pascoli. Per almeno due volte Puccini è salit… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo del Giacomo del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” confessa: “Ho avuto paura di morire di… Il Fatto Quotidiano Mediaset, basta cause con Vivendi «Pronti a investire nelle tlc»

Primo segnale di pace tra Vivendi e Mediaset, che ora puntano a un accordo industriale per mettersi alle spalle le cause legali. Mercoledì pomeriggio Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di ...

Elezioni Regionali: Giacomo Chiappori (Grande Liguria) sull'astensionismo "Chi non va a votare favorisce le mafie"

“Capisco che tutti i partiti hanno tradito negli anni le loro premesse e promesse ma non bisogna mai mollare e bisogna andare sempre a votare. Chi vota ha già dato una prima mazzata al sistema mafioso ...

Primo segnale di pace tra Vivendi e Mediaset, che ora puntano a un accordo industriale per mettersi alle spalle le cause legali. Mercoledì pomeriggio Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di ...“Capisco che tutti i partiti hanno tradito negli anni le loro premesse e promesse ma non bisogna mai mollare e bisogna andare sempre a votare. Chi vota ha già dato una prima mazzata al sistema mafioso ...