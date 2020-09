Ghirelli presenta il nuovo logo della Lega Pro: «Sarà il campionato della rinascita» (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha presentato il nuovo logo. Ecco le sue parole sulla prossima stagione Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha presentato il nuovo logo. Ecco le sue dichiarazioni sul nuovo campionato riportate da TuttoMercatoWeb: «Il prossimo per la Lega Pro sarà il campionato della rinascita. Veniamo da un momento in cui abbiamo messo in discussione le nostre priorità. La C è stata la prima a fermarsi nel rispetto della salute, una ... Leggi su calcionews24

