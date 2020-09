GF Vip, Giulio Berruti rifiuta il cachet: quale era l’importo? (Di giovedì 10 settembre 2020) GF Vip, Giulio Berruti rifiuta il cachet: quale era l’importo? Solo pochi giorni mancano all’inizio del seguitissimo programma di Canale 5. Ecco le prime indiscrezioni sulla partecipazione dell’attore. Il fidanzato di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti, avrebbe rifiutato di partecipare al programma per impegni lavorativi. Ma si vocifera che il vero motivo per il quale … L'articolo GF Vip, Giulio Berruti rifiuta il cachet: quale era l’importo? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

carotelevip : RT @GiusCandela: E' FINITA TRA ANTONIO CAMPO DALL'ORTO E MANDALA TAYDE. NELLA SUA VITA ORA C'E' EMILIE. GRANDE FRATELLO VIP, A GIULIO BERRU… - GiusCandela : E' FINITA TRA ANTONIO CAMPO DALL'ORTO E MANDALA TAYDE. NELLA SUA VITA ORA C'E' EMILIE. GRANDE FRATELLO VIP, A GIULI… - antongiuliogran : RT @VelvetMagIta: #Venezia2020 Lo stilista @antongiuliogran incanta la Laguna con la sua nuova collezione haute couture, boccia molte vip m… - VelvetMagIta : #Venezia2020 Lo stilista @antongiuliogran incanta la Laguna con la sua nuova collezione haute couture, boccia molte… - giadinagrisu : RT @tempoweb: La #boschi Berruti e il #GrandeFratelloVip Lei aveva detto sì ma poi... -