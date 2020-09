Gazzetta - 'Mercato Catania: Russini e Sarao vicini. Perina per la porta' (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Mercato del Catania non si ferma. Dopo l'arrivo ieri di Maldonado e di Izco, la società etnea sta puntando altri due giocatori che, secondo la Gazzetta dello Sport, sembrerebbero vicini alla firma. Si tratta dell'attaccante esterno Simone Russini di 24 anni, nella stagione passata al Cesena. E' atteso entro la fine della settimana sarà a ... Leggi su stadionews

Gazzetta_it : Muscoli, gambe e testa. Ecco perché #Milenkovic ha stregato il Milan - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter: tutto pronto per #Vidal, oggi l'addio al #Barça. E #Handanovic rinnova - ZZiliani : Dopo lo scoop sui difensori dell’Udinese Troost e Ekong e sui colpi di mercato del Napoli, Sokratis e Papastathopou… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Gazzetta: il Napoli non vuole più Under come contropartita per Milik, chiede 35 milioni cash Si complica l’affare che porter… - napolista : Gazzetta: il Napoli non vuole più Under come contropartita per Milik, chiede 35 milioni cash Si complica l’affare c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Mercato Calciomercato LIVE - Dalla Francia: "Il Lione accelera per Paquetà". Zanetti: "Lautaro è il futuro dell'Inter La Gazzetta dello Sport Calciomercato Milan – Tonali firma e si emoziona: in Europa ci sarà

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato di Sandro Tonali, classe 2000, il quale, da ieri sera, è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan ...

GAZZETTA - Napoli-Roma, affare saltato! Dzeko resta, azzurri non più interessati ad Under

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'affare tra Napoli e Roma sembra essere più lontano. Calciomercato in continua evoluzione, non mancano i colpi di scena. Secondo ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato di Sandro Tonali, classe 2000, il quale, da ieri sera, è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan ...Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'affare tra Napoli e Roma sembra essere più lontano. Calciomercato in continua evoluzione, non mancano i colpi di scena. Secondo ...